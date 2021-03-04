Иосиф Пригожин прокомментировал работу врачей в период пандемии COVID-19

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поблагодарил врачей, которые помогли ему побороть коронавирус.

В беседе с НСН он сравнил врачей с солдатами.

«Безусловно, врачи — это выдающиеся люди, которые посвятили свою жизнь и, как во время войны солдаты, полегли на поле битвы. Они находятся на передовой. Помимо всего прочего, хотел бы присоединиться к тем, кто возводит памятники этим людям, которые боролись за жизни людей. Я сам столкнулся с такой проблемой и еле выжил. И благодарю любовь свою, всех своих друзей, врачей, которые боролись за меня и оставили меня ещё на этой планете пожить и, наверное, принести пользу обществу», — сказал он.

Ранее Пригожин рассказал, как попал в больницу в ОАЭ с диагнозом «коронавирус», где провёл восемь дней.