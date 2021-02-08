Иосиф Пригожин рассказал, как переболел коронавирусом

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Продюсер Иосиф Пригожин попал в больницу в ОАЭ с диагнозом «коронавирус», где провёл восемь дней.
Иосиф Пригожин рассказал, как переболел коронавирусом
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Пригожин сообщил, что у него переболела вся семья. Также он рассказал, что потерял за время пандемии большое количество друзей и знакомых.

«Я всех своих друзей, всех своих близких, кто меня уважает, считается со мной, призываю просто делать вакцину немедленно, просто не задумываясь. Если есть возможность, её надо просто сделать. То, что я выжил, — это просто счастье, это, может быть, даже случайность, может, чудо врачей, может, любовь. Это рулетка, причём такая серьёзная рулетка», — сказал Пригожин.

В беседе с Life.ru он отметил, что жалеет, что вовремя не привился от инфекции. Пригожин считает, что это его самая большая ошибка.

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