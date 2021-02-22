Опрос показал отношение россиян к 8 Марта и 23 Февраля

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Ксения Калинкина
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, как жители России относятся к гендерным праздникам. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.
Опрос показал отношение россиян к 8 Марта и 23 Февраля
  • АГН «Москва»

Так, День защитника Отечества положительно оценивают 52% россиян, в то время как негативно к нему относятся лишь 5% респондентов.

Ещё 42% жителей России признались, что воспринимают праздник нейтрально, радуясь при этом очередному выходному дню.

Что касается Международного женского дня, который отмечается 8 марта, 61% респондентов заявили, что оценивают этот день положительно.

В то же время нейтрально весенний праздник воспринимают 34% опрошенных и лишь 5% — отрицательно.

Всего в исследовании приняли участие более 4 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее россияне рассказали, хотят ли они, чтобы оплачиваемых выходных дней стало больше.

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