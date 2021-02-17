Работодатели рассказали о планах на 23 Февраля и 8 Марта

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Работодатели рассказали о своих планах для сотрудников на 23 Февраля и 8 Марта.
Работодатели рассказали о планах на 23 Февраля и 8 Марта
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос, проведённый сервисом SuperJob.

К 23 Февраля премии готовы выплатить 14% респондентов (против 10% в 2020 году), к 8 Марта — 15% (против 12% в 2020-м).

О готовности вручить подарки к 23 Февраля и 8 Марта заявили 41 и 45% опрошенных соответственно.

Презенты чаще всего дарят сотрудникам, партнёрам и клиентам. Премии наиболее часто получают сотрудники предприятий малого бизнеса (18% к 23 Февраля и 21% к 8 Марта), а более крупные компании с численностью от 100 до 1000 человек чаще готовят подарки (46 и 49% соответственно).

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