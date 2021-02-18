Врач рассказал, что делать во время «барической пилы»

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Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что делать во время «барической пилы».
Врач рассказал, что делать во время «барической пилы»
  • globallookpress.com

«Если человек работает в эти дни, то надо продолжать работать, потому что, когда ты в тонусе, это помогает избежать ощущений от «барической пилы». На себе проверял, когда работал, хотя тоже метеозависимый человек», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, стоит также пить больше воды. Что касается питания, то нужно есть своевременно и не очень жирную пищу, считает Звонков.

Как отметил эксперт, и у неметеозависимых людей может болеть голова, появиться повышенная утомляемость, шум в голове. В случае появления таких симптомов желательно проверить своё давление, а если состояние ухудшится, лучше обратиться к врачу.

Синоптики предупредили жителей Москвы о «барической пиле» в праздники.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

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