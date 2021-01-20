Народный артист России Юрий Стоянов рассказал, как сделал прививку от COVID-19.

«Прививку я сделал ещё в первых числах октября. По-моему, это было второе число», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По словам актёра, никаких последствий не было и чувствовал он себя во время и после укола идеально.

«Я не видел и по-прежнему не вижу никакой альтернативы не только для себя лично, но и для всего человечества (а я всего-навсего лишь одна пятимиллиардная его часть), кроме прививки. Кроме того, прививка избавляет от очень сильного центра тревоги в голове. И это тоже очень важный момент», — отметил Стоянов.

Он призвал всех пройти вакцинацию.

Ранее профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с антителами после вакцинации от COVID-19.