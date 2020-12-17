Бастрыкин взял на контроль проверку обстоятельств смерти Легкоступовой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку обстоятельств смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, сообщили в СК.

«В связи с обращением на имя главы ведомства дочери артистки с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств смерти её матери Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, а также поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении информацию», — говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках продолжающейся доследственной проверки по факту смерти артистки проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни.

Ранее она попала в больницу с травмами и находилась в коме.