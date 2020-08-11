В Москве проводят проверку по факту травмирования Легкоступовой

Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки по факту получения травм певицей Валентиной Легкоступовой. Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

«Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту получения известной певицей телесных повреждений», — заявила она.

По её словам, прокурор ЮВАО принял решение о передаче материалов проверки из органов ГУ МВД по Москве в территориальный орган СК для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её мужа.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».