Певицу Легкоступову госпитализировали с травмами в Москве

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Певица Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Певицу Легкоступову госпитализировали с травмами в Москве
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 года рождения проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД был доставлен её муж», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

«Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме», — заявил он.

По его словам, певицу обнаружила в квартире её дочь, рядом с Легкоступовой находился её муж Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».

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