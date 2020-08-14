Умерла Валентина Легкоступова

Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Об этом сообщила её дочь Анетта Бриль.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки», — написала Бриль в Instagram.

11 августа сообщалось, что Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её мужа.

В больнице Легкоступовой провели операцию, позднее стало известно, что она находится в крайне тяжёлом состоянии в коме.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».