Представитель певицы Легкоступовой рассказал о её состоянии

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Заслуженной артистке России Валентине Легкоступовой провели операцию, её состояние оценивается как средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель певицы.
Представитель певицы Легкоступовой рассказал о её состоянии
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Валентина находится в больнице, состояние среднее. Операция была сделана, удаляли гематому», — цитирует РИА Новости представителя певицы.

Ранее источник сообщал, что певица Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами.

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