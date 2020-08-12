Представитель певицы Легкоступовой рассказал о её состоянии
Заслуженной артистке России Валентине Легкоступовой провели операцию, её состояние оценивается как средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель певицы.
- © Антон Денисов
- РИА Новости
«Валентина находится в больнице, состояние среднее. Операция была сделана, удаляли гематому», — цитирует РИА Новости представителя певицы.
Ранее источник сообщал, что певица Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами.
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