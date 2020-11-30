В Германии назвали «коронавирусную пандемию» словом 2020 года

Жюри общества немецкого языка в Висбадене назвало «коронавирусную пандемию» (Corona-Pandemie) словом 2020 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Как и ожидалось, словом 2020 года стала «коронавирусная пандемия»... Это сложное слово называет доминирующую почти на протяжении всего года тему», — говорится в сообщении.

В список десяти самых употребляемых в 2020 году слов и словосочетаний также вошли и другие связанные с пандемией явления, например, «локдаун», аббревиатура AHA («дистанция, гигиена, маска»), «матч при пустых трибунах», а также форма прощания «Будьте здоровы».

Кроме того, в перечень вошли словосочетания «рассказ о заговоре» и Black Lives Matter.

Ранее Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово 2020 года.

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary, в свою очередь, назвал словом 2020 года «локдаун».