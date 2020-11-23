Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово 2020 года

Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать только одно слово 2020 года. Вместо этого словарь рассказал о ряде наиболее употребимых слов, которые были в ходу в этом году.

Создатели словаря отметили, что это случилось в «беспрецедентный» год.

«Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом», — отмечают авторы.

Вместо этого они опубликовали ряд наиболее полно описывающих это время понятий.

Отмечается, что весной в список общеупотребимых слов попали понятия, которые связаны с пандемией: «коронавирус», COVID, COVID-19, «пандемия», «эпидемия», «социальная дистанция», «физическая дистанция», «локдаун», «удалённая работа» и так далее.

Кроме того в словарь, в частности, попали слова «импичмент», «лесной пожар» и «белорусский».

Ранее сообщалось, что британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2020 года «локдаун» (lockdown).

Российские лингвисты также выявили новые слова, появившиеся в русском языке в период пандемии коронавирусной инфекции. Речь шла, в частности, о словах «коронавирье», «карантец», «ковидло», «макароновирус» и «гречкохайп».