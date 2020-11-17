Лингвисты рассказали об изменении лексикона россиян во время пандемии

Короткая ссылка
Учёные-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) выявили новые слова, появившиеся в русском языке в период пандемии коронавирусной инфекции.
Лингвисты рассказали об изменении лексикона россиян во время пандемии
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы университета.

Отмечается, что «появились номинации людей с их отношением к пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий её в аренду для прогулок), голомордые».

Профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева объяснила, что «языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества». 

Ранее сообщалось, что британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2020 года «локдаун» (lockdown). 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить