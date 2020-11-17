Лингвисты рассказали об изменении лексикона россиян во время пандемии
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- РИА Новости
«В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы университета.
Отмечается, что «появились номинации людей с их отношением к пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий её в аренду для прогулок), голомордые».
Профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева объяснила, что «языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества».
Ранее сообщалось, что британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2020 года «локдаун» (lockdown).