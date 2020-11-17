Лингвисты рассказали об изменении лексикона россиян во время пандемии

Учёные-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) выявили новые слова, появившиеся в русском языке в период пандемии коронавирусной инфекции.

«В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой во время вынужденного карантинного безделья)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы университета.

Отмечается, что «появились номинации людей с их отношением к пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий её в аренду для прогулок), голомордые».

Профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева объяснила, что «языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества».

Ранее сообщалось, что британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2020 года «локдаун» (lockdown).