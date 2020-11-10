Британский словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года

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Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2020 года «локдаун» (lockdown). Об этом сообщается на сайте словаря.
Британский словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года
  • Pixabay

«Локдаун — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, — назван словом 2020 года по версии Collins», — говорится в сообщении.

Этот выбор объясняется тем, что такой опыт «объединил миллиарды людей во всём мире».

В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией, например, «коронавирус», «дистанцирование», «самоизолироваться». 

В 2019-м Collins выбрал словосочетанием года «климатическую забастовку» (climate strike). Явление стало популярным в том числе благодаря действиям эко-активистки Греты Тунберг.

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