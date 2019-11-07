В Британии назвали словосочетание года

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Британский словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал словосочетанием года climate strike («климатическая забастовка»). Выражение означает протест, требующий предпринять действия для решения проблем с изменением климата.
В Британии назвали словосочетание года
  • Pixabay

Как отмечается на сайте, впервые «климатической забастовкой» были названы акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году.

Впоследствии экоактивисты стали чаще прибегать к подобной форме протеста, а их возросшую в последнее время популярность связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.

В 2017 году Collins English Dictionary назвал словосочетанием года fake news («фейковые новости»), часто используемое президентом США Дональдом Трампом.

В 2018-м таким словом стало single-use — «одноразовый».

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