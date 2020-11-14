Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище
- РИА Новости
«Ваганьковское кладбище, рядом с дочерью», — цитирует его ТАСС.
По словам представителя актёра, власти дали соответствующее разрешение.
Прощание с Джигарханяном пройдёт с 12:00 до 14:00 и будет открытым для всех желающих, добавил Согомонян.
«Она (церемония. — RT) будет открыта. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Поэтому просьба приходить в масках», — сказал Согомонян.
Он также попросил поклонников артиста не приезжать к самому началу панихиды во избежание образования толпы.
Ранее сообщалось, что траурные мероприятия планируется провести в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.
Актёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.
Бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с телеканалом «Звезда» назвала смерть актёра невосполнимой утратой для российского театра.