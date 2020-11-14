Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище

Народный артист СССР Армен Джигарханян будет похоронен во вторник, 17 ноября, на Ваганьковском кладбище, сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

«Ваганьковское кладбище, рядом с дочерью», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя актёра, власти дали соответствующее разрешение.

Прощание с Джигарханяном пройдёт с 12:00 до 14:00 и будет открытым для всех желающих, добавил Согомонян.

«Она (церемония. — RT) будет открыта. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Поэтому просьба приходить в масках», — сказал Согомонян.

Он также попросил поклонников артиста не приезжать к самому началу панихиды во избежание образования толпы.

Ранее сообщалось, что траурные мероприятия планируется провести в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.

Актёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с телеканалом «Звезда» назвала смерть актёра невосполнимой утратой для российского театра.