Стали известны возможные дата и место прощания с Джигарханяном

Заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко рассказал, где и когда может пройти церемония прощания со скончавшимся народным артистом Арменом Джигарханяном.

Как он сказал ТАСС, траурные мероприятия планируется провести в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.

«Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Ещё конкретного решения не принято», — сказал собеседник.

Актёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с телеканалом «Звезда» назвала смерть актёра невосполнимой утратой для российского театра.