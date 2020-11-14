Стали известны возможные дата и место прощания с Джигарханяном

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Заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко рассказал, где и когда может пройти церемония прощания со скончавшимся народным артистом Арменом Джигарханяном.
Стали известны возможные дата и место прощания с Джигарханяном
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как он сказал ТАСС, траурные мероприятия планируется провести в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.

«Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Ещё конкретного решения не принято», — сказал собеседник.

Актёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с телеканалом «Звезда» назвала смерть актёра невосполнимой утратой для российского театра.

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