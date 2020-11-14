Актёр Армен Джигарханян умер
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Джигарханяна.
«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — сказал собеседник.
Отмечается, что о смерти артиста сообщает и агентство ТАСС, ссылаясь на друга Джигарханяна.
8 июня сообщалось, что Джигарханян госпитализирован в одну из московских клиник. Позднее его выписали из больницы.
В октябре актёр отметил своё 85-летие.