Актёр Армен Джигарханян умер

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Актёр и театральный режиссёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.
Актёр Армен Джигарханян умер
  • globallookpress.com
  • © Lev Sherstennikov

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра Джигарханяна.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — сказал собеседник.

Отмечается, что о смерти артиста сообщает и агентство ТАСС, ссылаясь на друга Джигарханяна.

8 июня сообщалось, что Джигарханян госпитализирован в одну из московских клиник. Позднее его выписали из больницы.

В октябре актёр отметил своё 85-летие.

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