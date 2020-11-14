Премьер Армении выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи со смертью актёра Армена Джигарханяна.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина Армении.

«Больше нет с нами великого армянина, интеллигента и всеми любимого Армена Джигарханяна. С любовью вспоминаю прошлогоднюю встречу со знаменитым актёром в его квартире в Москве, во время которой он с большим желанием говорил о своём стремлении побывать на родине. К сожалению, здоровье не позволило», — написал Пашинян в соответствующем обращении.

По словам политика, артист пользовался большой популярностью среди не только армян, но и других народов.

«Я разделяю скорбь семьи мастера, коллег, поклонников в связи с этой большой утратой», — добавил премьер.

Актёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Российская телеведущая Оксана Пушкина в беседе с Newinform заявила, что Джигарханян был мудрым, талантливым человеком и обладал невероятным чувством юмора.