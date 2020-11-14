Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Армена Джигарханяна.
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна
  • © Сергей Собянин
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Соответствующий пост глава Москвы опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Ушёл из жизни замечательный мастер, эпоха в истории отечественного театра и кино — Армен Борисович Джигарханян. Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние», — написал он.

Собянин выразил уверенность в том, что светлая память об актёре «навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников».

«Соболезную родным и близким Армена Борисовича и замечательному коллективу его театра», — добавил он.

Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Российская телеведущая Оксана Пушкина в беседе с Newinform заявила, что Джигарханян был мудрым, талантливым человеком и обладал невероятным чувством юмора.

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