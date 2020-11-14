Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Армена Джигарханяна.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актёра, светлого, удивительно одарённого и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас», — отметил Путин.

Актёр Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября.

Бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с телеканалом «Звезда» назвала смерть актёра невосполнимой утратой для российского театра.