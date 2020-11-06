Ерофеев рассказал об удивительной скромности Жванецкого

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Анастасия Румянцева
Писатель Виктор Ерофеев в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
Ерофеев рассказал об удивительной скромности Жванецкого
  • © Сергей Поляков
  • РИА Новости

«Среди тех людей, которые действительно понимают, что такое сатира и юмор, у нас в России — Салтыков-Щедрин, в Советском Союзе был, естественно, Зощенко, а вот нашим современником был (к сожалению, уже надо говорить был) Миша Жванецкий. И вот этот ряд — это ряд людей, они дают свой взгляд на то, что с нами происходит. Есть взгляд официальный, есть взгляд, который призывает нас к официальным действиям, а есть взгляд, который рассказывает о том, кто мы внутри. И вот внутри мы как раз те, о которых Миша написал, наверное, самым лучшим образом за последние лет 40», — рассказал Ерофеев.

Он добавил, что помнит «удивительную скромность» Жванецкого, которая, по словам Ерофеева, «ему не изменила до конца».

«Он был легенда, но скромная легенда. Это человек, который аккумулировал в себе таланты от Бога, а с другой стороны — это человек, который имел наблюдательность муравья, который просто видит то, что происходит на планете Земля. Миша обладал способностью, не обижая человека, говорить о том, что в человеке надо, необходимо исправить или, по крайней мере, показать для того, чтобы он сам подумал, кто он такой. Я попытался сформулировать, что такое культура. Я думаю, что культура — это борьба с энтропией, то есть борьба с тем, что сгнило, что разрушается… Вот он был настоящий борец с энтропией, он показывал, откуда может исходить это разрушение, и пытался с этим разрушением справиться юмором», — пояснил писатель.

По его словам, у Жванецкого это получилось, и это, как отметил Ерофеев, высшая награда для человека, который пишет.

«Останется, безусловно, в истории русской литературы, в нашей памяти, останется как человек, который со своей скромностью просто, можно сказать, «перещеголял» всех, а со своим талантом то же самое сделал, тоже «перещеголял», — заключил собеседник RT. 

Актёр и телеведущий Александр Олешко также прокомментировал сообщение о смерти писателя и назвал Жванецкого человеком необъятного таланта и невероятного ума.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни

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