Умер Михаил Жванецкий
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- РИА Новости
«Я могу только подтвердить: он умер», — сказал Сташкевич.
О смерти сатирика также сообщает Интерфакс, ссылаясь на помощника Жванецкого.
Певица Алла Пугачёва также заявила о смерти сатирика, назвав это невосполнимой утратой.
«Вот и всё. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моём сердце», — написала она в Instagram.
В начале октября стало известно о решении Жванецкого прекратить публичные выступления.