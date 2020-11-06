Умер Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его представителя Олега Сташкевича.

«Я могу только подтвердить: он умер», — сказал Сташкевич.

О смерти сатирика также сообщает Интерфакс, ссылаясь на помощника Жванецкого.

Певица Алла Пугачёва также заявила о смерти сатирика, назвав это невосполнимой утратой.

«Вот и всё. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моём сердце», — написала она в Instagram.

В начале октября стало известно о решении Жванецкого прекратить публичные выступления.