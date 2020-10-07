Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить публичные выступления. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.

«У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Сташкевич, Жванецкий закрыл передачу и закончил концертную деятельность.

Информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной, добавил он.

6 марта Жванецкому исполнилось 86 лет. Он является народным артистом России, лауреатом премии президента.