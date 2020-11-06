Олешко назвал Жванецкого человеком необъятного таланта и невероятного ума

Актёр и телеведущий Александр Олешко прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

«Огромный, большой человек, большого, необъятного таланта, невероятного ума, особенного взгляда на мир, людей — всё то, что нас окружает. Что-то он такое особенное слышал от пространства и, удивительным образом записывая, рассказывал всем нам, открывая глаза на, казалось бы, очевидные вещи. У меня были счастливые встречи с Михаилом Жванецким. Личные встречи, мы с ним делали однажды его творческий вечер совместно, который я вёл. Мы пересекались с ним несколько раз на гастролях», — отметил Олешко.

Он добавил, что благодарит Жванецкого за всё его творчество, за его «невероятно красивый и грандиозно талантливый период работы с Аркадием Райкиным».

«Многие репризы, которые мы слышали из уст великого артиста Райкина, были придуманы и написаны Михаилом Жванецким. Я благодарю его за книги, я благодарю его за однажды очень вовремя сказанное мне доброе слово в поддержку. Светлая ему память, и очень жаль, что нас покидают люди такого масштаба», — заключил собеседник RT.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.

Певица Алла Пугачёва назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой.