Дубовицкая прокомментировала смерть Жванецкого

Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала RT сообщение о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

«Не могу говорить. Ушла эпоха. Не знаю, что ещё сказать», — сказала Дубовицкая.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.

Певица Алла Пугачёва назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой.