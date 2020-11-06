Дубовицкая прокомментировала смерть Жванецкого
Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала RT сообщение о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
- © Антон Денисов
- РИА Новости
«Не могу говорить. Ушла эпоха. Не знаю, что ещё сказать», — сказала Дубовицкая.
Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика.
Певица Алла Пугачёва назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой.
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