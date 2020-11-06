Дубовицкая прокомментировала смерть Жванецкого

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Полина Полетаева
Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала RT сообщение о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
Дубовицкая прокомментировала смерть Жванецкого
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Не могу говорить. Ушла эпоха. Не знаю, что ещё сказать», — сказала Дубовицкая.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Смерть подтвердил представитель сатирика. 

Певица Алла Пугачёва назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой.

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