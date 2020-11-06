Заславский прокомментировал смерть Жванецкого

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

«Жванецкий, который сам окончил Одесский институт инженеров морского флота и по специальности был инженером-механиком, он своим опытом, своей фигурой олицетворял вот ту знаменитую эпоху, когда физики были в почёте, а лирики в загоне», — рассказал Заславский.

Он отметил, что мы сейчас, повторяя какие-нибудь весёлые фразы, не всегда догадываемся, что «на самом деле у этих слов есть великий автор, и это Михаил Жванецкий».

«Можно говорить о том, что он прожил счастливую жизнь, он всегда знал, что его любят, что бы он ни написал. Счастливую ещё и потому, что что бы он ни написал до самого почти последнего дня, это было прекрасно. Не было этого момента выхолащивания... Когда он выходил со своим портфельчиком, доставал листочки: там были от руки написанные или на машинке напечатанные тексты, казалось, что все их он пишет набело. Это было ощущение лёгкости и мгновенности рождавшихся потрясающих афоризмов», — заключил Заславский.

Актёр и телеведущий Александр Олешко также прокомментировал сообщение о смерти писателя и назвал Жванецкого человеком необъятного таланта и невероятного ума.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни.