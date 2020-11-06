Лион Измайлов прокомментировал смерть Жванецкого

Советский и российский писатель-сатирик, сценарист и артист эстрады Лион Измайлов прокомментировал RT сообщение о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

«Я его знал с 1972-го года. Мы с ним ездили с клубом «12 стульев» и жили с ним в одном номере в городе Томске. Я могу сказать, что до 1978 года его ни разу не напечатали в литературной газете… Сегодня трудно в это поверить, но в клубе «12 стульев» он до 1980-го года так ни разу и не напечатался. И только в 1978-м году его стала показывать передача «Вокруг смеха», и он сразу стал известным и популярным на всю страну. По сей день он был самым лучшим писателем-сатириком в нашей стране», — сказал Измайлов.

Актёр и телеведущий Александр Олешко также прокомментировал сообщение о смерти писателя и назвал Жванецкого человеком необъятного таланта и невероятного ума.

Жванецкий скончался на 87-м году жизни.