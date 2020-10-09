В Ассоциации добытчиков лососей оценили качество добываемой на Камчатке рыбы

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын оценил качество добываемой на Камчатке рыбы.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт краевого правительства.

«Я бы сразу хотел отметить, что если мы говорим о ситуации, которая возникла вокруг Халактырского пляжа, то это достаточно ограниченная акватория — малая толика от тех просторов и акваторий, где ведётся промысел», — заявил эксперт.

Как отметил Галицын, суда занимаются добычей в Петропавловско-Командорской подзоне, в пределах Авачинского, Кроноцкого и Камчатского заливов. Рыбу доставляют в Петропавловск-Камчатский.

«Это достаточно далеко от тех мест, которые в течение последних нескольких дней активно обсуждаются», — уточнил он.

По его словам, каждое промысловое судно находится под круглосуточным наблюдением контролирующих служб.

Галицын также указал, что рыбопромышленники сами следят за качеством поставляемой продукции.

«Я не помню ни одного случая, чтобы кто-то пострадал от употребления камчатской рыбы», — цитирует эксперта ФАН.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что исследования проб морской воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза. При этом исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная не показали следов ядовитых веществ.

3 октября СК начал проверку в связи с гибелью морских животных на Камчатке. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СК России из-за возможной экологической катастрофы в регионе.