Народный артист России Юрий Назаров рассказал о лечении от коронавируса.

«У меня кислород уже отняли и гелий тоже. В конце недели обещают выпустить домой», — заявил актёр в беседе с kp.ru.

По словам Назарова, после попадания в больницу он лежал в реанимации, затем его отпустили в палату.

«Условия здесь великолепные, врачи хорошие, современная техника, что ещё надо?» — сказал он.

Назаров добавил, что после выписки у него запланированы выступления, также намечается новый проект в кино.

8 сентября сообщалось, что Назаров госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.