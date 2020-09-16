Юрий Назаров рассказал о лечении от коронавируса

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Народный артист России Юрий Назаров рассказал о лечении от коронавируса.
Юрий Назаров рассказал о лечении от коронавируса
  • РИА Новости

«У меня кислород уже отняли и гелий тоже. В конце недели обещают выпустить домой», — заявил актёр в беседе с kp.ru.

По словам Назарова, после попадания в больницу он лежал в реанимации, затем его отпустили в палату.

«Условия здесь великолепные, врачи хорошие, современная техника, что ещё надо?» — сказал он.

Назаров добавил, что после выписки у него запланированы выступления, также намечается новый проект в кино.

8 сентября сообщалось, что Назаров госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.

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