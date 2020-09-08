Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом

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Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом
  • globallookpress.com

«У него двустороннее воспаление лёгких. Положительный тест на коронавирус. Он находится в 52-й больнице. Состояние средней тяжести», — приводит РИА Новости слова его дочери — актрисы Татьяны Назаровой.

Она отметила, что в состоянии отца сегодня было небольшое ухудшение, поэтому его перевели в реанимацию.

«Чуть позже появилось улучшение, удалось сестре моей даже поговорить по телефону с ним», — отметила Татьяна Назарова.

Ранее сообщалось, что российский актёр Дмитрий Певцов находится в больнице с воспалением лёгких.

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