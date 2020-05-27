Инфекционист оценил вероятность заболеть COVID-19 из-за домашних животных

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Врач-инфекционист Валерий Безносенко оценил вероятность заболеть COVID-19 из-за домашних животных.
Инфекционист оценил вероятность заболеть COVID-19 из-за домашних животных
  • Pixabay

«Кошки и собаки являются носителями различных видов коронавируса. Они иногда благополучно, иногда нет, но болеют. Это не значит, что они являются источниками инфицирования для человека», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, большинство возбудителей опасны для животных, но не для человека, равно как инфекционные болезни, присущие человеку, не передаются животным.

Ранее сообщалось, что в России у кошки анализ на коронавирус дал положительный результат.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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