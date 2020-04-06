Лещенко выписан из больницы в Коммунарке

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Народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супругу выписали из инфекционной больницы в Коммунарке, сообщил директор его культурного фонда Андрей Гайдель.
Лещенко выписан из больницы в Коммунарке
  • РИА Новости

«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», — цитирует его ТАСС.

Ранее концертный директор певца Олег Дмитриев заявил, что Лещенко ожидает выписки после того, как оба его повторных теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали отрицательный результат.

24 марта Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

27 марта главврач больницы Денис Проценко подтвердил коронавирус у Лещенко.

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