Лещенко выписан из больницы в Коммунарке
- РИА Новости
«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», — цитирует его ТАСС.
Ранее концертный директор певца Олег Дмитриев заявил, что Лещенко ожидает выписки после того, как оба его повторных теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали отрицательный результат.
24 марта Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.
27 марта главврач больницы Денис Проценко подтвердил коронавирус у Лещенко.