Лещенко выписан из больницы в Коммунарке

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супругу выписали из инфекционной больницы в Коммунарке, сообщил директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», — цитирует его ТАСС.

Ранее концертный директор певца Олег Дмитриев заявил, что Лещенко ожидает выписки после того, как оба его повторных теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали отрицательный результат.

24 марта Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

27 марта главврач больницы Денис Проценко подтвердил коронавирус у Лещенко.