Лещенко рассказал о своём самочувствии
Певец Лев Лещенко рассказал RT, что его тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 показали отрицательный результат. По его словам, он чувствует себя нормально.
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом», — сказал он.
Лещенко также выразил слова благодарности врачам.
27 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко.
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