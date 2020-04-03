Лещенко рассказал о своём самочувствии

Певец Лев Лещенко рассказал RT, что его тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 показали отрицательный результат. По его словам, он чувствует себя нормально.

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РИА Новости

«Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом», — сказал он. Лещенко также выразил слова благодарности врачам. 27 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко.