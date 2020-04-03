Лещенко рассказал о своём самочувствии

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Певец Лев Лещенко рассказал RT, что его тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 показали отрицательный результат. По его словам, он чувствует себя нормально.
Лещенко рассказал о своём самочувствии
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом», — сказал он. 

Лещенко также выразил слова благодарности врачам.

27 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко.

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