Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Льва Лещенко

Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, куда кладут людей с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал о состоянии певца Льва Лещенко.

Отмечается, что артист поступил в больницу с признаками внебольничной пневмонии.

«После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации», — написал врач в Facebook.

По его словам, в настоящее время состояние Лещенко стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде.

Лев Лещенко и его супруга были помещены в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Позднее стало известно, что Лещенко, у которого диагностировали двустороннее воспаление лёгких, переведён в реанимацию для проведения плановой процедуры.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.