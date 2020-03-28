Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Состояние здоровья певца Льва Лещенко, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, улучшилось. Об этом рассказал друг Лещенко юморист Владимир Винокур.

«Всё нормально, вернули его к супруге Ирине в палату, они вместе. Идёт на поправку», — рассказал он.

Винокур добавил, что ждёт, когда Лещенко выпишут из больницы.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко.