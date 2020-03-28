Винокур рассказал о состоянии Лещенко
Состояние здоровья певца Льва Лещенко, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, улучшилось. Об этом рассказал друг Лещенко юморист Владимир Винокур.
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Всё нормально, вернули его к супруге Ирине в палату, они вместе. Идёт на поправку», — рассказал он.
Винокур добавил, что ждёт, когда Лещенко выпишут из больницы.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил коронавирус у Льва Лещенко.
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