Представитель Лещенко рассказал о возможной выписке артиста
- РИА Новости
Об этом Дмитриев сказал РИА Новости.
«У него все последние тесты отрицательные, ему намного лучше... Похоже на то, что всё хорошо... Я предполагаю, что первый тест вообще был ошибкой, самый первый. Мне так кажется», — сказал он.
Вместе с этим директор не стал уточнять конкретной даты выписки.
Ранее Лещенко рассказал RT о своём самочувствии.
24 марта Лещенко лёг в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. 27 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил коронавирус у артиста.