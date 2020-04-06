Представитель Лещенко рассказал о возможной выписке артиста

Олег Дмитриев, являющийся концертным директором певца Льва Лещенко, заявил, что у артиста отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 и он ожидает выписки.

Об этом Дмитриев сказал РИА Новости.

«У него все последние тесты отрицательные, ему намного лучше... Похоже на то, что всё хорошо... Я предполагаю, что первый тест вообще был ошибкой, самый первый. Мне так кажется», — сказал он.

Вместе с этим директор не стал уточнять конкретной даты выписки.

Ранее Лещенко рассказал RT о своём самочувствии.

24 марта Лещенко лёг в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. 27 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил коронавирус у артиста.