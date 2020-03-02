Музыкальный критик оценил выбор Little Big в качестве участника Евровидения

Музыкальный критик Андрей Бухарин в беседе с RT оценил выбор группы Little Big в качестве исполнителя от России на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.

«Little Big — это одна из наших групп, которые достаточно известны на Западе... Своими видео они уже получили достаточно широкую известность на Западе, больше, чем многие другие наши артисты», — считает Бухарин.

Однако он напомнил, что исход песенного конкурса всегда достаточно непредсказуем.

«Может быть, это выстрелит, а может, и нет. Мы понимаем, каким странным образом тасуются все эти карты... Может быть, победит кто-нибудь безликий с гладкой песней, побеждают не только экзотические персонажи», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.