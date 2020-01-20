В Москве 20 января ожидается до +3 °С

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В Москве в понедельник, 20 января, ожидается до +3 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В Москве 20 января ожидается до +3 °С
  • © РИА Новости

Согласно прогнозам синоптиков, температура днём составит +1...+3 °C.

Ожидается облачная погода, местами небольшие осадки.

Ветер западный, 5—10 м/с, порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральной России на неделе. 

Также исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал выпадение снега в среду, 22 января, в Москве.

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