Синоптик рассказал о кратковременном похолодании в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.

«После вчерашних +5 °C температура воздуха на следующей неделе в четверг и пятницу в дневные часы опустится до -1 °C. Это можно считать похолоданием. Но температура будет очень далека от климатической нормы последних дней января. Сегодня среднесуточная температура в Москве — около +2 °C, и такой она должна быть в первые пять дней апреля», — сказал он.

По словам синоптика, в начале следующей недели столицу ждёт новая волна атлантического тепла.

«В воскресенье столица останется под влиянием антициклона. Будет облачно с прояснениями и без осадков. В понедельник приближающийся циклон закроет небо плотными облаками, пройдут небольшие осадки, температура воздуха днём будет составлять +1…+3 °C. Вторник станет самым тёплым днём на этой неделе, будет облачно, небольшие осадки преимущественно в виде дождей, порывистый западный ветер. В среду по территории столичного региона пройдёт холодный атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями и местами небольшие осадки. В четверг и пятницу в погоде будет господствовать антициклон, местами возможен слабый снег», — сказал Леус.

Синоптик отметил, что похолодание будет кратковременным, в выходные в столицу вновь придёт оттепель.

Ранее Гидрометцентр России предупредил об ожидающемся понижении температуры в центральных и северо-западных регионах страны к концу следующей недели.