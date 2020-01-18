Синоптики предупредили о похолодании в центре России

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Гидрометцентр России предупредил об ожидающемся понижении температуры в центральных и северо-западных регионах страны к концу следующей недели.
Синоптики предупредили о похолодании в центре России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

По данным синоптиков, неделя начнётся со «вполне весенней погоды». К примеру, 20 января в столичном регионе ожидается -1...+4 °C, возможны небольшие осадки.

21 января температура поднимется до +4 °C, 22 января ожидается -3...+2 °C, а также снег.

Отмечается, что с четверга, 23 января, и до конца недели температура будет отрицательной. По данным Гидрометцентра, в течение суток 23 января ожидается -6...-1 °C. Указывается, что с 24 по 26 января ожидается днём -6...-1 °C, ночью — -8...-3 °C.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

Также «Газета.Ru» со ссылкой на данные метеослужбы передавала, что 18 января в Москве будет облачная погода, туман и до +2 °C.

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