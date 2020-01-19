В Гидрометцентре прогнозируют снег 22 января в Москве

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует выпадение снега в среду, 22 января, в Москве.

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут -1 °C...-6 °C, дневная температура там тоже 0...-2 °C. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но всё-таки», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд также не исключил метелей из-за усиления ветра. Однако к выходным температура снова повысится.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о кратковременном похолодании в Москве на предстоящей неделе.