В Гидрометцентре прогнозируют снег 22 января в Москве

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует выпадение снега в среду, 22 января, в Москве.
В Гидрометцентре прогнозируют снег 22 января в Москве
  • АГН «Москва»

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут -1 °C...-6 °C, дневная температура там тоже 0...-2 °C. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но всё-таки», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд также не исключил метелей из-за усиления ветра. Однако к выходным температура снова повысится.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о кратковременном похолодании в Москве на предстоящей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить