Синоптики предупредили о морозах до -31 ˚С в Омской области

Синоптики рассказали о погоде в Омской области в начале недели.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В понедельник, 20 января, температура воздуха в ночное время составит до -18...-23 ˚С. Местами может похолодать до -30 ˚С. Днём ожидается до -13...-17 ˚С. По северу области — до -23 ˚С.

Осадки маловероятны. Возможен ветер со скоростью 4—9 м/с.

Во вторник, 21 января, прогнозируется переменная облачность с температурой до -18...-23 ˚С. Местами — до -31 ˚С. Днём температура составит -12...-22 ˚С. Осадков и ветра не ожидается.

Также стало известно, что в понедельник на дорогах Татарстана возможна сильная гололедица. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на республиканское МЧС.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре прогнозируют снег 22 января в Москве.