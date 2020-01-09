Психиатр дал рекомендации по восстановлению режима после праздников

Главный внештатный психиатр столицы Георгий Костюк рассказал, как восстановить режим дня после новогодних праздников, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам специалиста, прежде всего необходимо отказаться от вечерних и ночных перекусов, которые негативно влияют на качество сна.

Ложиться спать нужно до полуночи. При этом полноценное восстановление организма происходит после семи или восьми часов сна.

Примерно за два часа до засыпания лучше прекратить все активные занятия.

«Иначе мозг будет настроен на высокую активность. Нервная система останется в тонусе. Заснуть в таком состоянии сложнее, и сон будет не таким качественным», — подчеркнул врач.

По его мнению, стоит проводить больше времени на свежем воздухе и не отказываться от занятий спортом.

Ранее психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU рассказала, как настроиться на работу после праздников.