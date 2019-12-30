Диетолог рассказала, как отпраздновать Новый год без последствий для здоровья

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Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как отметить Новый год без последствий для здоровья, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Диетолог рассказала, как отпраздновать Новый год без последствий для здоровья
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Стародубова рекомендовала уменьшить калорийность и жирность блюд, а также снизить содержание соли и сахара.

При приготовлении горячих блюд, по мнению специалиста, стоит отдать предпочтение запеканию.

Также, по её словам, необходимо следить за объёмом порций, чтобы избежать переедания.

«Главное, не переедать. Суточная норма человека — 2—2,5 тыс. килокалорий, она зависит от пола, возраста и уровня физической нагрузки. И, разумеется, не нужно съедать весь суточный объём пищи за один приём», — отметила диетолог.

Она посоветовала не нарушать свой обычный режим и регулярно питаться в течение всего дня.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о полезных продуктах для праздничного стола.

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