Диетолог рассказала, как отпраздновать Новый год без последствий для здоровья

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как отметить Новый год без последствий для здоровья, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Стародубова рекомендовала уменьшить калорийность и жирность блюд, а также снизить содержание соли и сахара.

При приготовлении горячих блюд, по мнению специалиста, стоит отдать предпочтение запеканию.

Также, по её словам, необходимо следить за объёмом порций, чтобы избежать переедания.

«Главное, не переедать. Суточная норма человека — 2—2,5 тыс. килокалорий, она зависит от пола, возраста и уровня физической нагрузки. И, разумеется, не нужно съедать весь суточный объём пищи за один приём», — отметила диетолог.

Она посоветовала не нарушать свой обычный режим и регулярно питаться в течение всего дня.

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