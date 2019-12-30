Диетолог рассказала, как отпраздновать Новый год без последствий для здоровья
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Стародубова рекомендовала уменьшить калорийность и жирность блюд, а также снизить содержание соли и сахара.
При приготовлении горячих блюд, по мнению специалиста, стоит отдать предпочтение запеканию.
Также, по её словам, необходимо следить за объёмом порций, чтобы избежать переедания.
«Главное, не переедать. Суточная норма человека — 2—2,5 тыс. килокалорий, она зависит от пола, возраста и уровня физической нагрузки. И, разумеется, не нужно съедать весь суточный объём пищи за один приём», — отметила диетолог.
Она посоветовала не нарушать свой обычный режим и регулярно питаться в течение всего дня.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о полезных продуктах для праздничного стола.