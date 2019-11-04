В Москве до 6 ноября продлён «жёлтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр России продлил до среды, 6 ноября, «жёлтый уровень» погодной опасности в Москве из-за порывистого ветра.
В Москве до 6 ноября продлён «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

«Порывистый ветер. Период предупреждения — до 11:00 6 ноября», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра в Московской области.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за ветра до 21:00 4 ноября.

В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца, отметив, что не исключено достижение 5 и 6 ноября температурой воздуха в центральном районе максимальных значений для текущего времени года. 

Как заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в центральной части России на следующей неделе ожидается поток субтропического тепла, при котором температура воздуха днём может повыситься до +13 °С.

  

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