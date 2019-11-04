В Москве до 6 ноября продлён «жёлтый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
«Порывистый ветер. Период предупреждения — до 11:00 6 ноября», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра в Московской области.
Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за ветра до 21:00 4 ноября.
В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца, отметив, что не исключено достижение 5 и 6 ноября температурой воздуха в центральном районе максимальных значений для текущего времени года.
Как заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в центральной части России на следующей неделе ожидается поток субтропического тепла, при котором температура воздуха днём может повыситься до +13 °С.