«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.

Об этом информирует Гидрометцентр.

«Жёлтый»: погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение будет действовать с 21:00 2 ноября до 21:00 4 ноября.

Ранее в Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца, отметив, что не исключено достижение 5 и 6 ноября температурой воздуха в центральном районе максимальных значений для текущего времени года.

Как заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в центральной части России на следующей неделе ожидается поток субтропического тепла, при котором температура воздуха днём может повыситься до +13 °С.