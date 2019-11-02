В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.

«Действительно, ожидается аномальное потепление, потому что на европейскую территорию России выходит довольно мощный и глубокий циклон атлантического происхождения. Из-за этого циклона к нам будет поступать практически субтропическое тепло, поэтому температура воздуха будет повышаться», — сказала она.

По словам синоптика, не исключено, что 5 и 6 ноября температура воздуха в центральном районе будет достигать максимальных значений для текущего времени года.

«В Москве температура воздуха ожидается в пределах +10…+11 °С, это близко к рекордным значениям. Не исключено, что в Москве будет перекрыт суточный максимум температуры. То есть погода выше климатической нормы и больше соответствует октябрьским значениям. Тепло задержится до 7–8 ноября. Потом произойдёт смена синоптического процесса и в тылу циклона будет поступать уже холодный воздух», — заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в центральной части России на следующей неделе ожидается поток субтропического тепла, при котором температура воздуха днём может повыситься до +13 °С.