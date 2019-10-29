Источник: в России за три дня десять человек пострадали из-за циклона

В России с 26 октября из-за прохождения мощного циклона десять человек пострадали, более 183 тыс. человек в 16 регионах остались без электроснабжения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«С 26 октября из-за сильных порывов ветра в более чем 3 тыс. населённых пунктах 143 муниципальных образований 16 субъектов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов было нарушено энергоснабжение свыше 74 тыс. жилых домов, в которых проживают более 183 тыс. человек», — заявил источник.

Он добавил, что сильный ветер повалил 160 деревьев, повреждены кровли нескольких десятков зданий, также причинён ущерб 23 легковым автомобилям.

«Пострадали десять человек, шесть из них госпитализированы», — сказал источник.

По его словам, четверо пострадавших госпитализированы в больницы Татарстана, а двое — в Псковской области.

В Москве 30 октября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра.